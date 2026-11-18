Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Mert Irmağı'nda devam eden ıslah çalışmalarının yanı sıra bölgeyi rekreasyon alanına dönüştürmek amacıyla yaklaşık 170 milyon liralık lastik savak projesinin ihalesinin yapıldığını belirterek, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede kano, gondol ve kayıkların gezebileceği bir alan oluşturulacağını söyledi.

Mert Irmağı'ndaki ıslah çalışmaları kapsamında saha genişletme çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Halit Doğan, "Mert Irmağı'ndaki çalışma herkesin gözünün önünde, Samsunluların gözünün önünde önemli bir ıslah çalışması olarak devam ediyor. Bu çalışma kapsamında sahanın genişlemesi söz konusu. Taşkınları önleme amacıyla yapılan bu çalışmaların yanı sıra rekreasyon amacımız da bulunuyor. İki bantta da rekreasyon amaçlı proje ihalelerimize çıktık. 1015 güne kadar projemiz elimizde olacak. Ancak burada suyun tutulmasının zor olacağı bir alan söz konusu. Dolayısıyla suyu orada tutmamız gerekiyor. Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılan lastik savak sistemiyle, herhangi bir taşkın riskinde savak kendiliğinden inerek suyun akışına izin verecek. Normal şartlarda ise suyu tutarak şehrin önünde güzel bir alan oluşturacağız" dedi.

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"170 milyon liralık işin ihalesi yapıldı"

Lastik savak projesinin ihalesinin gerçekleştirildiğini ifade eden Doğan, "Yaklaşık 170 milyon liralık bir iş. Bu lastik savak sayesinde proje görsellerinde gördüğümüz ancak suyu tutamadığımız takdirde hayata geçiremeyeceğimiz çalışmayı gerçeğe dönüştüreceğiz. Şehrin insanlarının faydalanabileceği, kullanabileceği, köprüden geçen herkesin görebileceği güzel bir rekreasyon alanı oluşturacağız. İnşallah orada kanoların, gondolların ve kayıkların gezdiği güzel bir gezi ve mesire alanını hem İlkadım hem de Canik ilçemiz açısından şehrimize kazandıracağız. Savak ihalesini yaptık, önümüzdeki günlerde imalatına başlayacağız" diye konuştu.

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"2027 yılında hizmete açılması hedefleniyor"

Mert Irmağı'ndaki ıslah çalışmalarının gelecek yıl haziran ayında tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydeden Başkan Doğan, "Gelecek yıl haziran ayında Mert Irmağı'ndaki ıslah çalışmalarının DSİ tarafından bitirilmesini öngörüyoruz. Bu işlemlerin tamamlanmasıyla biz de bir taraftan rekreasyon çalışmalarımızı bitireceğiz. Devlet Su İşleri müteahhidimiz süreci söz verdiği şekilde tamamlayabilirse 2027 yılı içerisinde orayı Samsunlu hemşehrilerimizin hizmetine açmış oluruz" ifadelerini kullandı.