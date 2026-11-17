Samsun Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçede gündemde olan yeni meydan projesi ve kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Projenin amacı ve kapsamına ilişkin merak edilenleri paylaşan Başkan Kul, sürecin vatandaşların görüş, öneri ve desteğiyle şekilleneceğini vurguladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Komisyon Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğine dikkat çeken Başkan Kul, projenin başlangıçta bir kentsel dönüşüm çalışması olarak değil, Terme’de yıllardır yaşanan sel ve taşkın sorunlarına çözüm amacıyla hazırlandığını belirtti. Kul, "Bütün dünyada kirlilikten söz ediliyor ancak burada bilgi kirliliği had safhaya ulaşmış durumda. Bu kapsamda ırmak yatağının genişliği 50 metreden 80 metreye çıkarılacak, köprüler yeniden yapılacak. Belediye, jandarma ve kaymakamlık binalarının da yıkılması planlanıyor. Amacımız Terme’ye güzel bir kent meydanı, park ve yeni bir çarşı kazandırmak" dedi.

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Projenin Terme’nin ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediğini belirten Kul, bölgede meydan ve parkın yanı sıra ilçede eksikliği hissedilen çarşı ve otopark ihtiyacının da giderilmesinin amaçlandığını ifade etti. Belediye ve jandarma binalarının boşaltıldığını, kaymakamlık binasının da boşaltılmasıyla yeni düzenleme için önemli bir aşamaya geçileceğini kaydetti.

"2 milyar liralık yatırım öngörülüyor"

Projenin yaklaşık 2 milyar liralık bir yatırım olarak öngörüldüğünü açıklayan Başkan Kul, Büyükşehir Belediyesinin hak sahipleriyle görüşmeler için Terme’de kentsel dönüşüm irtibat bürosu açtığını söyledi. Proje detayları ve hak sahiplerine sunulacak teklifler henüz netleşmediği için bireysel görüşmelerin başlamadığını belirten Kul, gerekli süreç tamamlandıktan sonra hak sahipleriyle tek tek görüşüleceğini ifade etti. Mehmet Muş ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın projeye destek verdiğini belirten Kul, "Süreç planlandığı şekilde ilerliyor. Ancak biz vatandaşın istemediği bir işi zorla yapmayız ve vatandaşın istemediği bir projeyi hayata geçirmek gibi bir düşüncemiz yok" diye konuştu.

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"Çangallar'a taşınma söz konusu değil"

Kamuoyunda Çangallar bölgesiyle ilgili ortaya atılan iddialara da açıklık getiren Başkan Kul, "Bir bölgede kentsel dönüşüm çalışması yapmak için o alanın toplam büyüklüğünün yasa gereği 50 bin metrekare olması gerekiyor, fakat bizim meydandaki kentsel dönüşüm alanımızın büyüklüğü sadece 30 bin metrekare. Bu alanda kentsel dönüşüm projesi başlatabilmek için 20 bin metrekarelik bir alana daha ihtiyaç vardı. Bu yerin kentsel dönüşüm kapsamına alınabilmesi için çalışma yapan arkadaşlar, Büyükşehir Belediyemize ait Çangallar Mahallesi'nde bulunan 37 bin metrekare arsayı da bu alana dahil ederek yasal sınıra ulaşmak için bir çalışma yürüttüler. Orada bulunan hiç kimseyi Çangallar'a taşımak gibi bir durum yok, yerinde kentsel dönüşüm düşünülüyor. Çangallar, sadece yasal sınıra ulaşmak için projeye dahil edilen bir alan" şeklinde konuştu.

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"Ortak paydamız Terme'nin geleceği"

Sürecin asıl muhataplarının Samsun Büyükşehir Belediyesi, Terme Belediyesi ve vatandaşlar olduğunu vurgulayan Başkan Kul, proje netleştiğinde bütün tarafların bir araya gelerek ortak bir karar vermesinin önemini dile getirdi. Vatandaşların tüm hassasiyetlerinin dikkate alınacağını belirten Kul, kafasında soru işareti veya kaygısı bulunan herkesi bilgilendirilmek üzere Terme Belediyesine davet etti. Başkan Şenol Kul, "Termeli hemşehrilerimizin gönlü ferah olsun. Terme’nin geleceğini belirleyecek, değişim ve gelişimin önünü açacak meydan projesini tüm paydaşların ve halkımızın görüş, öneri ve destekleriyle gerçekleştireceğiz. Vatandaşımıza rağmen harekete geçmeyiz. Kafasında herhangi bir soru işareti veya kaygısı olan bütün hemşehrilerimizi bilgilendirmek üzere belediyemize bekliyoruz. Gelin, merak edilenleri birlikte konuşalım ve Terme’nin geleceğini ortak akılla şekillendirelim. Vatandaşımızın gerekli bilgiyi aldıktan sonra projenin yanında olacağına inancım tamdır" ifadelerini kullandı.