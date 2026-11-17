Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve dinamik egzersizlerle başladı. Pas ve dar alan oyun organizasyonlarıyla devam eden idman, daha sonra taktik çalışmasının ardından sona erdi.

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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