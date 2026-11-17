Samsun Büyükşehir Belediyesince Atakum ilçesinde toplam 163 bin 263 metrekarelik alanda deniz dibi tarama çalışmaları devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bir taraftan denizimizi temizlerken diğer taraftan kıyılarımızı koruyor, şehrimize yeni yaşam alanları kazandırıyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum ilçesi Körfez mevkiinde başlatılan kapsamlı çevre çalışması hızla sürüyor. Tarama çalışması ile müsilaj, yosunlaşma ve koku gibi sorunların kaynağına doğrudan müdahale ediliyor. Toplam 163 bin 263 metrekarelik alanda yürütülen çalışmayla günlük ortalama 2 bin 80 metreküp dip malzemesi çıkarılıyor.

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Denizden çıkarılan malzeme yeniden değerlendiriliyor

Çalışmanın öne çıkan yönlerinden biri de deniz dibinden çıkarılan malzemelerin yeniden değerlendirilmesi oluyor. Tarama faaliyetleri sırasında çıkarılan malzemeler elenerek nitelikli kum elde ediliyor. Elde edilen kum, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi sahilinde yürütülen sahil düzenleme projesi kapsamında değerlendiriliyor. Projenin deniz tarafında plaj alanı oluşturulması ve kıyı erozyonunun önlenmesi amacıyla kullanılan kum, böylece yeniden şehrin hizmetine sunuluyor.

Bir çalışma, iki önemli kazanım

Yapılan çalışma kapsamında liman içinde birikerek yosunlaşma ve kötü kokuya neden olan kumun temizlenmesini sağlanıyor hem de kıyı erozyonuna uğrayan bölgeye doğal bir kıyı dolgusu kazandırılıyor.

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"Kapsamlı bir çalışmayı hayata geçiriyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun'umuzda önemli bir çevre çalışması gerçekleştiriyoruz. Atakum ilçemiz körfez mevkiindeki müsilaj, yosunlaşma ve koku gibi sorunları çözmek adına kapsamlı bir deniz dibi taraması çalışması yürütüyoruz. Atakum'un doğal kıyı dokusunu korurken hem deniz çevresindeki sorunlara müdahale ediyoruz hem de hemşehrilerimize sahilde daha nitelikli alanlar kazandırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu temizleme çalışmasıyla ortaya çıkan kullanılabilir malzemeyi, başka bir çevre projesinin önemli bir girdisine dönüştürüyoruz. Elde edilen kumu, Çakırlar Yalı Mahallesi sahilinde sürdürdüğümüz sahil düzenleme projesinde değerlendiriyoruz. Böylece bir taraftan denizimizi temizlerken diğer taraftan kıyılarımızı koruyor, şehrimize yeni yaşam alanları kazandırıyoruz. Samsun'umuzun doğal güzelliklerini, denizini ve kıyılarını gelecek nesillere en iyi şekilde bırakmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.