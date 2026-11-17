Samsun'un Canik Belediyesi, ücretsiz sporcu servisi hizmetini ve eğitmenler eşliğinde geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, spora ve sporculara olan desteklerinin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini söyledi.

Canik Belediyesi, ilçede sürdürdüğü spor çalışmalarıyla şampiyon sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Bireysel ve takım sporlarındaki eğitim programlarını sürdüren Canik Belediyesi, ayrıca gençlerin ve çocukların eğitim alanlarına ulaşımlarını, ücretsiz sporcu servisleriyle sağlıyor. Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi'nde devam eden spor eğitimlerine ve akademiye hazırlık kurslarına katılan gençlerin ve çocukların ulaşımlarını ücretsiz sporcu servisleriyle sağlayan Canik Belediyesi, eğitimlerin ardından ise onları tekrar evlerine ulaştırıyor.

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Canik'te şampiyon sporcular yetiştirmeyi sürdüreceklerinin altını çizen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, spora ve sporculara yönelik desteklerine kesintisiz bir şekilde devam edeceklerini söyledi. Yıl boyunca ücretsiz spor eğitimlerini sürdürdüklerini, ayrıca ilçedeki okullarda sporcu yetenek taraması programları gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Sandıkçı, "Canik'imizde spor alanına yönelik projelerimize ve desteklerimize yenilerini ekliyor, gençlerimizin başarılarına sevinçle şahitlik etmeye devam ediyoruz. Ücretsiz sporcu servislerimizle gençlerimizin eğitim merkezimize ulaşımlarını sağlıyoruz. Sporcu yetenek taraması programıyla gençlerimizi ve çocuklarımızı ilgi alanlarını da göz önünde bulundurarak dilediği spor branşlarına yönlendiriyoruz. Sürdürülebilir spor ve sağlıklı yaşam anlayışını gençlerimizin yaşamlarının merkezine almalarını hedefliyoruz. Spor alanına yönelik farkındalık oluşturan çalışmalarımıza ve desteklerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz" dedi.

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Canik Belediyesi'nin ücretsiz sporcu servisleri, spor eğitimleri ve ara tatil spor etkinlikleri hakkında detaylı bilgiye, belediyenin çözüm merkezi üzerinden ulaşabildiği bildirildi.