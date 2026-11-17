Samsun'un Bafra ilçesinde, Belediye tarafından gençlerin eğitim ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına katkı sunmak amacıyla açılan "Akademi Hazırlık Kursları" devam ediyor.

Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kurslar kapsamında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) ve Jandarma Astsubaylık sınavlarına hazırlanan gençlere fiziki yeterlilik eğitimi veriliyor.

Bafra Belediyesi Eski Spor Salonu'nda haftanın beş günü düzenlenen eğitimlere toplam 110 aday katılıyor.

Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 10.00-12.00, salı ve perşembe günleri ise 19.00-20.00 saatleri arasında yapılan çalışmalarda adaylar, eğitmenler eşliğinde sınavlara hazırlanıyor.

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Isınma ve koşu çalışmalarıyla başlayan antrenmanlarda, fiziki yeterlilik sınavlarında karşılaşılan parkurlara yönelik uygulamalı eğitimler gerçekleştirilerek adayların hız, çeviklik, dayanıklılık ve koordinasyon becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.