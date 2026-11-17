Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından İlkadım ilçesinde yürütülen Mert Irmağı Kanalizasyon Kolektör Hattı İnşaatı, 308 milyon 555 bin TL’lik sözleşme bedeliyle hayata geçiriliyor. Proje kapsamında anayol, demir yolu ve tramvay güzergâhlarının altından mikrotünel yöntemiyle geçiş yapılırken toplam 13,4 kilometrelik içme suyu, atık su ve yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştiriliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, tarafından İlkadım ilçesinde devam eden Mert Irmağı Kanalizasyon Kolektör Hattı İnşaatı, büyük çaplı kolektör hatları ve mikrotünel yöntemiyle gerçekleştirilecek geçişleriyle öne çıkıyor. Projenin önemli aşamalarından biri, İlkadım ilçesindeki Kılıçdede ve Çay Mahallelerinde, Çarşamba Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasındaki bölümde gerçekleştirilecek. Bu noktada 7 metre çapında keson kuyu imalatı yapılacak. Ardından mikrotünel yöntemiyle anayol, demir yolu ve tramvay geçişleri tamamlanacak. Ayrıca bin 800 milimetre çapındaki atık su kolektör hattı, TM1 terfi merkezine bağlanacak.

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13,4 kilometrelik altyapı imalatı

308 milyon 555 bin TL sözleşme bedeline sahip proje kapsamında toplam 13 bin 400 metre uzunluğunda altyapı hattı imalatı gerçekleştirilecek. Çalışmalar çerçevesinde 7 bin 150 metre içme suyu, 5 bin 89 metre atık su ve bin 161 metre yağmur suyu hattı yapılacak. Mert Irmağı’nın sol sahilinde 1800, 1200, 1000 ve 600 milimetre çaplarında atık su kolektör hatları inşa edilecek. Ayrıca 1600, 1400, 1200, 1000 ve 600 milimetre çaplarında yağmur suyu hatlarının imalatı gerçekleştirilecek. Ayrıca proje kapsamında atık su ve yağmur suyu hatlarının yapıldığı güzergâhlarda ömrünü tamamlayan içme suyu hatları da yenileniyor. Böylece bölgenin farklı altyapı ihtiyaçları bir bütün olarak ele alınıyor.

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Derebahçe Mahallesi’nde çalışmalar sürüyor

Mert Irmağı Kanalizasyon Kolektör Hattı İnşaatı kapsamında Derebahçe Mahallesi Irmak Caddesi ve 49. Sokak’ta da çalışmalar devam ediyor. Bu güzergâhlarda 600 milimetre çapında atık su hattı ile 200 milimetre çapında polietilen (PE) içme suyu hattının imalatı sürdürülüyor.

"Samsun’umuzun geleceğine kalıcı yatırımlar yapıyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bir şehrin güvenli ve sağlıklı bir geleceğe sahip olması, güçlü bir altyapıyla mümkündür. Samsun’umuzun ihtiyaçlarını gözeterek ömrünü tamamlayan hatlarımızı yeniliyor, şehrimizin altyapısını uzun yıllar hizmet verecek şekilde güçlendiriyoruz. SASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Mert Irmağı Kanalizasyon Kolektör Hattı İnşaatı da bu anlayışla sürdürdüğümüz önemli yatırımlarımızdan biri. Proje kapsamında içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatlarını birlikte ele alıyor; mikrotünel gibi modern mühendislik yöntemlerinden yararlanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil Samsun’umuzun geleceğine de kalıcı hizmetler kazandırmak. Daha güçlü altyapı, daha güvenli yarınlar için şehrimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.