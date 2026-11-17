SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) yemekhane ve kantinlerden çıkan yiyecek atıkları, kurulan kompostlaştırma ünitesinde organik gübreye dönüştürülüyor. OMÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Kuleyin, “Elde ettiğimiz kompost, hijyenik ve rahatlıkla elle tutulabilecek bir ürün haline geliyor. Bahçede, saksıda veya ormanlık alanlarda kullanılabilen bu ürün, toprağın organik madde ihtiyacını karşılamaya ve su tutma kapasitesini iyileştirmeye yardımcı oluyor” dedi.

OMÜ bünyesinde kurulan Kompostlaştırma Ünitesi’nde, yemekhane ve kantinlerden toplanan yiyecek atıkları çeşitli işlemlerden geçirilerek toprak iyileştirici organik gübre haline getiriliyor. Tesiste öncelikle parçalama işleminden geçirilen atıklar, ardından nem, ısı ve karbon-azot oranının kontrol edildiği bölümlerde kompostlaştırılıyor. Elde edilen gübreler üniversitenin park ve bahçelerinde kullanılıyor. OMÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Kuleyin, tesisin amacının yiyecek atıklarını toprak iyileştirici bir maddeye dönüştürmek olduğunu belirterek, “Tesiste öncelikle bir parçalama ünitesi bulunuyor. Parçalama işleminin ardından nem ve ısıyı, ayrıca karbon-azot oranını ayarlayabildiğimiz bölümler yer alıyor. Bu değerleri kontrollü bir şekilde ayarladığımızda yiyecek atıklarını çok daha hızlı komposta dönüştürebiliyoruz” diye konuştu.

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‘TESİSLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN TÜBİTAK PROJELERİ BULUNUYOR’

Tesisin 1 yıldır düzenli olarak üretim gerçekleştirdiğini söyleyen Prof. Dr. Kuleyin, “Elde ettiğimiz kompost, hijyenik ve rahatlıkla elle tutulabilecek bir ürün haline geliyor. Bahçede, saksıda veya ormanlık alanlarda kullanılabilen bu ürün, toprağın organik madde ihtiyacını karşılamaya ve su tutma kapasitesini iyileştirmeye yardımcı oluyor. Böylece yiyecek atıkları çöp depolama tesislerine gitmek yerine faydalı bir ürüne dönüşüyor ve bu tesislerin kullanım ömrünün uzamasına katkı sağlıyor. Bizim buradaki amacımız da yiyecek atıklarını toprak iyileştirici humus ve organik kompost haline getirerek hem atık miktarını azaltmak hem de bunları faydalı bir ürüne dönüştürmek. Tesisimiz yaklaşık bir yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor. Tesisle birlikte yürütülen birkaç TÜBİTAK projesi de bulunuyor. Bildiğim kadarıyla bu çalışmalar kapsamında birkaç yüksek lisans tezi de hazırlanıyor. Tesiste farklı uygulamalar deneyerek akademik çalışmalara da katkı sağlıyoruz. Elde ettiğimiz gübreleri üniversitemizin park ve bahçelerinde kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.