Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), kabul edilen 11 bilimsel projesiyle iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çalışmalarını uluslararası platforma taşıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, OMÜ iklim değişikliği, çevresel sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve doğal kaynakların korunması gibi alanlarda yürüttüğü projelerle bilimsel araştırmaların uygulamaya dönüştürülmesini ve uluslararası akademik işbirliklerinin geliştirilmesini hedefliyor.

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Mühendislik, Eğitim, Ziraat ve Sağlık Bilimleri fakülteleri ile Kenevir Araştırmaları Enstitüsü, Yaban Hayatı Araştırmaları Enstitüsü ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden akademisyenlerin hazırladığı 11 projede 10 farklı yürütücü görev alıyor. Atık su arıtımı, enerji depolama teknolojileri, karbon yutak kapasitesinin belirlenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, doğal yaşam alanlarının restorasyonu, iklim eğitimi ve sıfır atık uygulamalarını kapsayan çalışmaların, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma ve iklim hedeflerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

- "COP31 yeni işbirlikleri açısından önemli fırsatlar sunuyor"

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OMÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVSAM) Müdürü Prof. Dr. Nurdan Gamze Turan, COP31'in bilim insanları, üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri arasında yeni işbirliklerinin geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

İklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca sera gazı emisyonlarının azaltılmasıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Turan, atık yönetimi, su kaynaklarının korunması, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi uygulamalarının sürecin temel bileşenleri olduğunu ifade etti.

- Kampüste organik atıklar komposta dönüştürülüyor

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Turan, OMÜ Kurupelit Kampüsü'nde güneş enerjisi sistemleri, su kaynaklarının ve göletlerin korunması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, mobil atık getirme merkezi, geçici atık depolama alanları ile ikinci el eşya ve giysi mağazası gibi sürdürülebilirlik odaklı çeşitli uygulamalar yürütüldüğünü bildirdi.

Kampüsteki organik atıkların komposta dönüştürülerek yeşil alanlarda kullanılmasının döngüsel ekonominin somut örneklerinden biri olduğuna işaret eden Turan, kaynakların verimli kullanıldığı bütüncül bir sürdürülebilir kampüs modeli geliştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz'ın yürütücülüğünde hazırlanan projeyle Karadeniz Bölgesi'ndeki fındık bahçelerinin karbon tutma potansiyelinin belirlenmesi ve haritalandırılmasının hedeflendiğini belirten Turan, elde edilecek verilerin Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi doğrultusunda geliştirilecek politikalara katkı sunmasının beklendiğini vurguladı.

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- Kızılırmak Deltası'nda doğal yaşam alanları restore ediliyor

Yaban Hayatı Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz'un yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Kızılırmak Deltası Islak Çayırların Restorasyonu" projesinin COP31'in Yeşil Bölgesi'ndeki Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Pavilyonu'nda tanıtıldığını kaydeden Turan, projeyle delta içindeki 20 hektarlık alanda yapılan hasır otu sökümü sayesinde nesli tehlike altındaki kızkuşu başta olmak üzere çeşitli kuş türlerinin üreme alanlarının iyileştirildiğini ve sulak alan ekosisteminin korunduğunu bildirdi.