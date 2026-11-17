Samsun İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Hizmet odaklı, insan merkezli ve geleceği planlayan belediyecilik anlayışıyla ilçemizin gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz" dedi.

İlkadım Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek, ilçenin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek ve daha modern bir kent oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ın öncülüğünde yürütülen hizmet ve yatırımlarla ulaşım, çevre, sosyal yaşam, eğitim, kültür ve spor başta olmak üzere birçok alanda ilçeye değer katan hizmetler devam ediyor. Güçlü belediyecilik anlayışıyla ilçenin gelişimine katkı sunulduğunu belirten Başkan İhsan Kurnaz, "Hayata geçirdiğimiz hizmet ve projelerle hem İlkadım'ın bugününe değer katıyor hem de ilçemizin geleceğine yönelik güçlü adımlar atıyoruz" diye konuştu.

REKLAM

"Güçlü hizmet büyüyen İlkadım"

İlkadım'a hizmet ederken, ilçenin ihtiyaçları ile vatandaşların beklentilerini de ön planda tuttuklarını belirten Başkan İhsan Kurnaz, "Belediyeciliği yalnızca fiziki yatırımlarla sınırlı görmüyor, insan odaklı hizmet anlayışını da ön planda tutuyoruz. İlkadım'ın gelişimini bütüncül bir anlayışla ele alıyor, altyapı ve üstyapı yatırımlarından sosyal desteklere, çevre düzenlemelerinden vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projelere kadar geniş bir alanda hizmet üretiyoruz. İlkadım'da çocuklardan gençlere, kadınlardan yaş almış bireylere kadar toplumun her kesimine yönelik proje ve hizmetlerimiz devam ediyor. İlçemize değer katmak için hayata geçirdiğimiz ve planladığımız projelerimiz var. Kentimizin geleceğine yapılan önemli yatırımlarla, İlkadım'ın katma değerini yükseltiyoruz. Hizmet odaklı, insan merkezli ve geleceği planlayan belediyecilik anlayışıyla ilçemizin gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var. İlkadım'ımızın her mahallesine, her sokağına ve her vatandaşımıza dokunan hizmetler üretmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. İlkadım'ı daha modern, daha yaşanabilir ve daha güçlü bir ilçe haline getirmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.