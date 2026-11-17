Samsun'da 112 sanayi parselinin bulunduğu Bafra Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) doluluk oranı yüzde 85'e ulaşırken, bölgenin genişleme alanı ve ulaşım altyapısına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Bafra Karma OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, Karayolları 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, Samsun Teknoloji OSB Müdürü Oğuz Keleş, Bafra OSB Müdürü İsmail Hakkı Koç ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

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Toplantıda, 112 sanayi parselinin bulunduğu Bafra Karma OSB'de yüzde 85 doluluk oranına ulaşılması değerlendirilirken, inşaatı tamamlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, itfaiye istasyonu ve jandarma karakolu binaları için geçici kabul komisyonu oluşturulması kararlaştırıldı.

Alaçam ilçesi Göçkün mevkisindeki genişleme sahasına ilişkin imar planı ve parselasyon çalışmaları da toplantının gündeminde yer aldı.

OSB'ye giriş ve çıkışların daha rahat ve güvenli sağlanması amacıyla Kolay yolu üzerinden yürütülen ulaşım çalışmaları da ele alındı. DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan köprünün bağlantı yolları ve kavşak çalışmalarının Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce yapılması, OSB içerisindeki asfalt yol çalışmalarının ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmesi konuları görüşüldü.

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Toplantıda ayrıca sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmalardan gelen talepler değerlendirilerek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.