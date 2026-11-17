Nuri Asan Tesisleri’nde Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanı, ısınma ve dinamik egzersizlerle başladı. Ardından pas çalışması ve dar alan oyun organizasyonları üzerinde duran kırmızıbeyazlı ekip, antrenmanı taktiksel uygulamalarla tamamladı.

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