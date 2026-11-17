Psikolog Merve Albayrak, ara tatilde çocukların ders ve sınav baskısından uzaklaşarak dinlenmesi gerektiğini belirterek aileleri akademik yarış konusunda uyardı. Albayrak, tatilin ekran başında değil, ailece yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklerle değerlendirilmesini önerdi.

Ara tatili verimli bir şekilde geçirmek isteyen öğrenciler ve ailelere İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Psikolog Merve Albayrak uyarılarda bulundu. Ara tatilin çocuklar için yeni bir ders ve sınav maratonuna dönüştürülmemesi gerektiğini belirten Psikolog Merve Albayrak, ailelere çocukların dinlenme hakkını gözetmeleri çağrısında bulundu. Albayrak, tatilde çocukların ekran başında daha fazla vakit geçirmesi yerine doğa gezileri, kültürel etkinlikler ve aile içi aktivitelerle zaman geçirmesini önerdi.

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Okul döneminin ardından verilen tatilin çocuklara dinlenme fırsatı sunması gerektiğini ifade eden Psikolog Merve Albayrak, erken kalkma zorunluluğuna ve ders yoğunluğuna ara verilmesinin önemine dikkat çekti. Bazı ailelerin çocuklarını akademik başarı konusunda bir yarışın içine sokabildiğini belirten Albayrak, bu yaklaşımın çocukların dinlenme ihtiyacını geri plana ittiğini söyledi.

Tatil döneminde ekran süresinin artırılmasını doğru bulmadıklarını ancak çocuklara yalnızca ekrandan uzak durmalarını söylemenin de yeterli olmadığını kaydeden Albayrak, ailelerin alternatif etkinlikler planlaması gerektiğini dile getirdi. Samsun'un doğal ve kültürel imkanlarının değerlendirilmesini öneren Albayrak, sahil ve doğa gezilerinin yanı sıra olumsuz hava şartlarında müze ziyaretlerinin de tercih edilebileceğini belirtti.

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Evde de birlikte keyifli zaman geçirilebileceğini vurgulayan Albayrak, çocuklarla yemek hazırlanmasını, küçük bilimsel deneyler yapılmasını ve kutu oyunları oynanmasını tavsiye etti. Kitap okuma alışkanlığı olan çocukların bu alışkanlıklarını tatilde de sürdürmesi gerektiğini ifade eden Albayrak, kitap okumakta zorlanan çocuklar için aile bireylerinin sırayla hikaye anlatabileceğini söyledi. Bu etkinliğin çocukların dil ve bilişsel becerilerinin gelişimine katkı sağlayacağını kaydetti.

"Sınav kaygısıyla çocuklara baskı yapılmamalı"

LGS ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin ara tatilde nasıl bir program izleyeceği konusunda da değerlendirmelerde bulunan Albayrak, kararın çocuğun isteğine bırakılması gerektiğini belirtti. Dinlenmek isteyen öğrencilere sınav gerekçesiyle baskı yapılmasının verimli sonuç vermeyeceğini ifade eden Albayrak, kendi isteğiyle eksik olduğu konuları tekrar etmek isteyen çocukların ise desteklenebileceğini dile getirdi.

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Öğrencilerin diğer adaylarla kıyaslanarak çalışmaya zorlanmasının ters etki oluşturabileceğine işaret eden Albayrak, "Çocuk tatil yapmak ve dinlenmek istiyorsa buna saygı duyulmalı. Ancak kendi isteğiyle eksik olduğu konuları çok yorulmadan tekrar etmek istiyorsa bu tercihine de engel olunmamalı. Önemli olan, çocuğun dışarıdan gelen baskıyla değil, kendi kararıyla hareket etmesidir" dedi.