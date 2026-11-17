Bafra'da 9 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucudan hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Giriş: 17.11.2026 - 14:10 Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucudan hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti suçundan 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü U.D. (35) tespit edilerek yakalandı.
Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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