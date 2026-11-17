Tarım ve Orman Bakanlığının Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Samsun'da 61 örtü altı üreticisine naylon desteği sağladı.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte örtü altı üretiminin güçlendirildiği belirtildi.

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticilerin karşılaştığı maliyetleri azaltmak amacıyla yürütülen Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Samsun'da sera naylonu desteği sağlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Samsun'un 2026 yılı örtü altı üretim varlığı toplam 2 bin 552 dekar olup bunun 115 dekarı alçak tünel, 2 bin 234 dekarı yüksek tünel ve 203 dekarı plastik seralardan oluşuyor. Proje kapsamında, örtüsü doğal afetler nedeniyle zarar gören, yıpranan veya ekonomik ömrünü tamamlayan seralarda üretim yapan, metal ve ahşap konstrüksiyona sahip ticari üreticilerimize destek veriliyor. 2026 yılında 61 üreticimize yaklaşık 99 bin metrekare sera naylonu teslim ediliyor. Projenin toplam bütçesi 2 milyon 733 bin 840 lira. Bakanlığımızın katkısı 1 milyon 366 bin 920 liradır. Proje yüzde 50 hibe ve yüzde 50 üretici katkısıyla yürütülüyor."

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Son 3 yılda 407 üreticinin 350 dekar serasının naylon örtüsü yenilendiği aktarılan açıklamada, "2024 ve 2025 yıllarında ise 346 üreticimize toplam 86 ton sera naylonu teslim edildi. Bafra'da 19 üretici, Çarşamba'da 21 üretici, Vezirköprü'de 7 üretici, Terme'de 4 üretici, Salıpazarı'nda 3 üretici, Canik'te 2 üretici, Alaçam, Atakum ve 19 Mayıs ilçelerinde birebir üreticiye destek sağlandı. Tarımsal üretimin devamlılığını destekleyen projelerimizle Samsun tarımını güçlendirmeye, üreticilerimizin emeğine sahip çıkmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.