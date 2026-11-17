Samsunspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 17.11.2026 - 16:10 Güncelleme:
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı. İdmana tedavisine devam edilen Celil Yüksel katılmadı.
Karadeniz ekibi, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
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