Samsun'un Atakum ilçesinde deniz dibinden çıkarılan sediment (tortu), elenerek nitelikli kum haline getiriliyor ve plaj düzenlemelerinde kullanılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Atakum Kurupelit Yat Limanı'nda deniz dibi tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, çalışma kapsamında deniz tabanında yıllar içinde biriken sediment temizlenirken, denizden çıkarılan malzemelerin elenerek nitelikli kum haline getirildiği kaydedildi.

Elde edilen kumun ise plaj rekreasyon çalışmalarında kullanıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplam 163 bin 263 metrekarelik alanda yürütülen çalışmayla günlük ortalama 2 bin 80 metreküp dip malzemesi çıkarılıyor. Çalışmanın öne çıkan yönlerinden biri de deniz dibinden çıkarılan malzemelerin yeniden değerlendirilmesi oluyor. Tarama faaliyetleri sırasında çıkarılan malzemeler elenerek nitelikli kum elde ediliyor. Elde edilen kum, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi sahilinde yürütülen sahil düzenleme projesi kapsamında değerlendiriliyor. Projenin deniz tarafında plaj rekreasyon alanı oluşturulması ve kıyı erozyonunun önlenmesi amacıyla kullanılan kum, böylece yeniden şehrin hizmetine sunuluyor. Deniz dibi tarama çalışması ile yat limanı içinde birikerek yosunlaşma ve kötü kokuya neden olan kumun temizlenmesini sağlanıyor hem de kıyı erozyonuna uğrayan bölgeye doğal bir kıyı dolgusu kazandırılıyor."

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Kurupelit Yat Limanı'nda yosunlaşma ve koku gibi sorunların giderilmesi amacıyla kapsamlı deniz dibi taraması yürüttüklerini belirtti.

Çalışmalarda ortaya çıkan kullanılabilir malzemeyi başka bir çevre projesinde değerlendirdiklerini ifade eden Doğan, "Elde edilen kumu, Çakırlar Yalı Mahallesi sahilinde sürdürdüğümüz sahil düzenleme projesinde değerlendiriyoruz. Böylece bir taraftan denizimizi temizlerken diğer taraftan kıyılarımızı koruyor, şehrimize yeni yaşam ve rekreasyon alanları kazandırıyoruz. Samsun'umuzun doğal güzelliklerini, denizini ve kıyılarını gelecek nesillere en iyi şekilde bırakmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.