Samsun'da 2026 yılı Ekim ayında 2 bin 502 konut satışı gerçekleştirildi. Konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, 2026 yılı Ekim ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları Ekim ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,3 azalarak 131 bin 72 oldu. Samsun'da ise aynı dönemde 2 bin 502 konut satıldı. Konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 düştü. Samsun, konut satış sayısına göre Türkiye genelinde 15'inci sırada yer aldı.

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İpotekli konut satışları 437 oldu

Samsun'da ipotekli konut satışları da geçen yılın aynı ayına göre azalarak 437 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ekim ayında yıllık bazda yüzde 5,7 azalarak 23 bin 286 oldu. İpotekli satışların toplam konut satışları içerisindeki payı yüzde 17,8 olarak gerçekleşti. Samsun, ipotekli konut satış sayısına göre Türkiye genelinde 13'üncü sırada yer aldı.

Diğer konut satışlarında yüzde 25,9 düşüş

Samsun'da ipotekli satışlar dışındaki diğer konut satışları da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,9 azalarak 2 bin 65 oldu. Türkiye genelinde diğer konut satışları ise yüzde 26,3 düşüşle 107 bin 786 olarak gerçekleşti. Samsun, diğer konut satışlarında Türkiye genelindeki toplam satışlardan yüzde 1,9 pay alarak 15'inci sırada yer buldu.

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Konutların bin 198'i ilk elden satıldı

Samsun'da Ekim ayında gerçekleştirilen 2 bin 502 konut satışının bin 198'i ilk el, bin 304'ü ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde satılan 131 bin 72 konutun 50 bin 105'i ilk el, 80 bin 967'si ikinci el konutlardan oluştu. Buna göre Türkiye genelindeki satışların yüzde 38,2'sini ilk el, yüzde 61,8'ini ikinci el konutlar oluşturdu.

Samsun'da 409 iş yeri satıldı

Samsun'da 2026 yılı Ekim ayında toplam 409 iş yeri satışı gerçekleştirildi. Bu satışların 155'i ilk el, 254'ü ise ikinci el iş yeri olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde ilk el iş yeri satışları Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artarak 5 bin 519 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise aynı dönemde azalarak 10 bin 970 olarak gerçekleşti.