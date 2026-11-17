Olay, SamsunAnkara yolu Derecik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilden alevlerin yükseldiğini fark eden belediye otobüsü şoförü, aracını durdurarak yangın tüpünü aldı ve otomobilin yardımına koştu. Yangın tüpüyle alevlere müdahale eden duyarlı şoför, yangını büyümeden kontrol altına alarak muhtemel bir faciayı önledi. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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