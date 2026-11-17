Olay, saat 19.30 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Çobanlı İskelesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, denize atlayan S.D. (36) adlı emlakçı kadın, vatandaşlar tarafından denize atılan can simidine tutunarak su yüzeyinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, botla kadının bulunduğu noktaya ulaştı. Deniz polisi tarafından sudan alınan kadın, güvenli şekilde iskeleye çıkarıldı. Bilinci açık olduğu öğrenilen kadın, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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