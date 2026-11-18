İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Atakum ilçesinde çalışma yaptı. O.A.'nın evinde iklimlendirme sistemi kullanıp kenevir yetiştirdiği tespit edildi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, 9 kök kenevir bitkisi, 1 iklimlendirme sistemi ve 597 kubar esrar maddesi ele geçirdi. Olaya ilişkin O.A., gözaltına alındı.

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