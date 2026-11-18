Samsun’da seyir halindeki otomobilde çıkan yangını, kullandığı belediye otobüsündeki yangın tüpüyle söndürerek muhtemel bir faciayı önleyen şoför Aytaç Uzunoğlu'na, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından teşekkür belgesi ve ikramiye verildi.

Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi mevkisinde, SamsunAnkara yolu üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki bir otomobilden duman ve ardından alevler yükseldi. Aynı istikamette ilerleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi otobüsünün şoförü Aytaç Uzunoğlu, durumu fark ederek aracını durdurdu. Otobüsteki yangın tüpünü alan Uzunoğlu, alevlere müdahale ederek yangının büyümesini önledi. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken olayda yaralanan olmadı.

REKLAM

Yaşanan olayın ardından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, örnek davranışından dolayı otobüs şoförü Aytaç Uzunoğlu’nu makamında kabul ederek, Uzunoğlu’na teşekkür belgesi ve ikramiye takdim etti. Olay anını anlatan Aytaç Uzunoğlu, "Derecik Kavşağı’nda, Ankara yolu üzerinde seyir halindeyken önümdeki araçtan buhar ve duman çıktığını gördüm, aracın arıza yaptığını düşündüm. Yanından geçmeye çalışırken alevlerin yükseldiğini fark ettim. Bunun üzerine hemen otobüsü kenara çekerek yangın tüpünü aldım ve ilk müdahaleyi yaptım. Allah’a şükür herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Yangını söndürdük" dedi.

REKLAM

"Görev alanının dışında da sorumluluk alıyorlar"

Belediye çalışanlarının yalnızca kendi görevleriyle sınırlı kalmadığını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise, "Aytaç’a öncelikle çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin kırsalda yaklaşık 350, merkezde ise bin 400bin 450 civarında sürekli hareket halinde olan aracı bulunuyor. Arkadaşlarımız sadece kendi görev alanlarıyla ilgili değil, görevlerinin dışında da Samsun halkının güvenliğini ve konforunu ilgilendiren bir durum gördüklerinde müdahale etmekten çekinmiyorlar. Aytaç da bu arkadaşlarımızdan biri" diye konuştu.

Uzunoğlu’nun tereddüt etmeden yangına müdahale ettiğini söyleyen Doğan, "Yangın tüpüyle hiç gözünü kırpmadan müdahalede bulunarak vatandaşımızın malıyla ilgili önemli bir zararın önüne geçmiş oldu. Bu gerçekten örnek bir davranış. Daha önce SAMULAŞ bünyesinde görev yapan bir güvenlik görevlimiz de bir vatandaşımızın hayatını kurtararak önemli bir davranış sergilemişti. Ekranlara yansımayan daha pek çok güzel örneğimiz var. Tüm çalışma arkadaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.