İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde çalışma gerçekleştirdi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 19 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan R.A. yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü Çarşamba Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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