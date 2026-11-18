SAMSUN’un İlkadım ilçesinde eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü M.M.’yi (36) darbeden E.G. (29) isimli kadının kocası V.G.’ye uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis cezası verildi.

Olay, 7 Ekim’de saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 56’lar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, E.G. isimli kadın, ‘Tehdit’ ve ‘Hakaret’ suçlarından davalık olduğu ve eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü M.M.’yi cadde üzerinde kız kardeşleri E.A. (27) ve E.A. (23) ile birlikte tekme ve yumrukla darbetti. Durumu gören çevredekiler ile bu sırada yoldan geçerken duran belediye otobüsündeki yolcular kavgaya müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.M., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.M.’nin burnunun kırıldığı, kolunda ve başında yaralanmalar olduğu bildirildi. Darp anları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

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Bu arada, E.G.’nin eşi V.G.’nin seyahat acentesi olduğu, M.M. ile burada tanışıp, kendisine bekar olduğunu söylediği ve ilişkilerinin bu şekilde başladığı öne sürüldü. M.M., V.G.’nin evli olduğunu öğrendikten sonra ilişkisini bitirdiğini, E.G.’nin bunu öğrenmesi üzerine aralarında husumet oluşunca Samsun 1’inci Aile Mahkemesi’ne şikayetçi olduğu bildirildi. M.M.'nin V.G. ile eşi E.G.’ye karşı uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

‘TEKMELENDİM VE YUMRUKLANDIM’

Tedavisi sonrası ifade veren 1 çocuk annesi ve eşinden boşanmış olan M.M., “Arkadaşım ile 5 yaşındaki kızım M.M. ile alışveriş merkezinden çıkıp 56’lar Caddesi’ne geçtik. Kafede oturduktan bir süre sonra çıktık. V.G.’ye ait olan araç yanımda yavaşladı. Kızımı kendi aracıma bindireceğim esnada bir kadın beni yere çekti. 3 kadın beni yere yatırarak kafama tekme ve yumruk attı. Vuranlardan biri E.A. diğeri ise E.G. isimli kadınlardı. Tekmelendim ve yumruklandım. E.A.’nın bıçak çektiğini gördüm. Arkadaşım o sırada kızımı koruyordu. Sonrasında belediye otobüsü durdu ve içinden inenler kadınları uzaklaştırdı” dedi.

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ŞÜPHELİLER SUÇLAMALARI REDDETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, tespit ettiği 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. E.G. ifadesinde, “M.M.’nin ben evliyken eşimle yaklaşık 8 aylık ilişkisi olmasından dolayı tanıyorum. E.A. ve E.A. benim kız kardeşlerim olurlar. Bugün eşimi olaydan önce karakoldan almaya gittik. Sonrasında 56’lar Caddesi’ne geçtik. Kız kardeşlerim, ‘Biz kahve içeceğiz siz eve geçin’ dediler. Eşim arabasını park ettiğinden onu almaya gitti. Bu sırada kavga sesleri duydum. Merak edip baktığımda husumetli olduğum M.M. ile kardeşlerimi gördüm. Kardeşlerimin herhangi birine vurduğunu görmedim” dedi.

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E.A. ise “Ben kimseye vurmadım ve hakarette bulunmadım. Belirgin bir yaralanmam da olmadı. Kavga sesini duyunca E.G. ablam yanımıza geldi. Ayırmaya çalıştı. Eniştem bizi bekliyordu. Orada arabaya bindik ve ayrıldık. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı. Diğer şüpheli E.A. da “Ben kimseye vurmadım. Sadece kendimi savundum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ablam E.G.’nin elinde bıçak yoktu” diye konuştu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kardeş, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra savcılığın adli kontrol kararına itiraz edip, şüphelilerin tutuklanmasını istedi. Hakimlik, savcılığın yaptığı itirazı reddetti.

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V.G.’YE 3 GÜN ZORLAMA HAPİS

M.M., darbedildiği akşamdan birkaç saat önce V.G. tarafından tehdit edildiğini iddia ederek, tedavisi sonrası davalarının devam ettiği Samsun 1’inci Aile Mahkemesi’ne şikayette bulundu. Mahkeme, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle V.G.’nin 3 gün zorlama hapsine karar verdi. Verilen karara itiraz edildi. Mahkeme, “Verilen tedbir kararı ve ekli soruşturma evraklarının incelenmesi neticesinde, aleyhine tedbir kararı verilenin mağduru tedbir olmasına rağmen arayarak, ‘İletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi’ bendini ihlal ettiği, gerek beyanından gerek dosyadaki arama kaydından anlaşılmakla, mahkeme kararının somut delillere dayandığı dikkate alınarak yerinde bulunmayan itirazın reddine karar verilmiştir” diyerek itirazı reddetti.