Samsun’un Çarşamba ilçesinde Yeşilırmak kıyısında bulunan Tarihi Gelin (Emirgan) Hamamı, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan önemli kültür mirasları arasında yer alıyor. Bir dönem hamam olarak kullanılan tarihî yapı, bugün Ferhan Şensoy Sanat Galerisi olarak hizmet veriyor.

Osmanlı hamam mimarisinin Karadeniz’deki özgün örneklerinden biri olan yapının kesin inşa tarihi bilinmiyor. Ancak mimari özellikleri, hamamın 18. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılın ikinci yarısı arasındaki bir dönemde inşa edildiğine işaret ediyor.

Üç ana bölüm ve bir soyunma alanından oluşan hamamda soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümleri bulunuyor. Yapının dikkat çeken özellikleri arasında geleneksel cehennemlik ısıtma sistemi ve kubbelerde doğal ışık sağlayan filgözü açıklıkları yer alıyor.

REKLAM

Geçmişte yıkanma ve toplumsal yaşamın önemli mekânlarından biri olan hamam, Çarşamba Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla restore edilerek sanat galerisine dönüştürüldü.

Ferhan Şensoy Sanat Galerisi olarak kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan tarihî yapı, Osmanlı döneminden kalan mimari dokusunu koruyarak kentin kültürel yaşamına katkı sunuyor.