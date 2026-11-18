Samsun'un İlkadım ilçesinde yolda yanan otomobili görünce aracını durdurarak yangın tüpü ile müdahale eden Büyükşehir Belediyesinde görevli otobüs şoförüne teşekkür belgesi ve ikramiye verildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yanan otomobili görünce aracını durdurup yangın tüpü ile alevleri söndüren belediyede görevli otobüs şoförü Aytaç Uzunoğlu'nu makamında ağırladı.

Doğan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinde 350 civarında kırsalda sürekli hizmet veren, 1400-1450 civarında da merkezde sürekli hareket halinde olan araçlarının olduğunu söyledi.

Samsun halkının güvenliği ve konforu ile ilgili çalışma arkadaşlarının örnek davranışlar sergilediğine işaret eden Doğan, "Belediye personelimiz, yalnızca kendi görev alanlarıyla ilgili konularda değil, görevleri kapsamında olmasa bile Samsun halkının güvenliğini ve konforunu ilgilendiren bir durumla karşılaştıklarında müdahale ederek örnek davranışlar sergiliyor. Aytaç da onlardan biri. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Belki vatandaşın canına bir şey gelmeyecek bir olaydı ama malıyla alakalı da önemli bir zararı ortadan kaldırmış oldu. Hiç gözünü kırpmadan aracındaki yangın tüpüyle buna müdahale etti. Örnek bir davranış sergiledi." diye konuştu.

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SAMULAŞ'ta çalışan bir güvenlik görevlisinin de geçen aylarda vatandaşın hayatını kurtardığına dikkati çeken Doğan, şunları kaydetti:

"Ekrana belki yansımayan çokça örnekleri olan işleri arkadaşlarımız insanlarımızın gözünün önünde, insanlarımızın memnuniyetini de kazanacak şekilde yapmaktalar. Ben tüm çalışma arkadaşlarımıza göğsümüzü kabartacak davranışları nedeniyle şükranlarımı arz ediyorum. Arkadaşlarımızın hepsi özveriyle çalışıyor."

Otobüs şoförü Uzunoğlu ise çalıştığı otobüsle Derecik Mahallesi'nde seyir halinde ilerlerken önündeki aracın alev aldığını gördüğünü belirterek, "Hemen otobüsü kenara çektim ve yangına müdahale ettim. Allah'a şükür bir yaralanma, bir can kaybı, mal kaybı, çok bir şey olmadı. Hemen yangına müdahale ettik, söndürdük. Sonra ben görevime devam ettim." diye konuştu.

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Konuşmanın ardından Doğan, Uzunoğlu'na teşekkür belgesi ve ikramiye ödülünü takdim etti.

İlkadım ilçesinin Derecik Mahallesi'nde dün bir otomobilin motor bölümünden alevler çıkmış, yoldan geçen Büyükşehir Belediyesinde görevli otobüs şoförü Aytaç Uzunoğlu, aracını durdurarak yangına müdahale etmişti. Otobüste bulunan yangın tüpüyle alevleri söndüren Uzunoğlu'nun müdahalesi güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.