Nuri Asan Tesisleri’nde, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda pas organizasyonları gerçekleştirildi. Çalışmalar son bölümünde yapılan şut çalışması ile sona erdi.

SAMSUNSPOR Süper Lig’in 12’nci haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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