SAMSUN Valiliği, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin 9 Ekim'deki ziyareti kapsamında 25 bin 212 liraya terlik alındığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu tutarın 30'u aşkın kişinin ağırlandığı ziyaretin toplam masrafı olduğu ve EKAP'a yanlışlıkla tek bir alım gibi kaydedildiği belirtildi.

Samsun Valiliği, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin 9 Ekim'de kente gerçekleştirdiği ziyaret sırasında 25 bin 212 liraya terlik alındığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Harcamanın Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) yanlışlıkla tek bir alım gibi kaydedildiği belirtilen açıklamada, "Sayın İçişleri Bakanımız, Sayın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız, İl milletvekillerimiz ve diğer yetkililerin Samsun'daki bazı yatırım çalışmalarını yerinde incelemek üzere yaptıkları ziyaret kapsamında yapılan masrafların tamamı olan miktar, EKAP'a yanlışlıkla tek bir alım gibi kaydedilmiştir. Bahsi geçen miktar, toplamda 30'u aşkın misafirin ağırlandığı günübirlik ziyaret kapsamında yapılan ağırlama masrafından başka bir şey değildir" denildi.