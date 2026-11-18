Samsun'da evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamda ekipler, evinde iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaşılan şüphelinin adresinde arama yaptı.
Aramada, 597 gram kubar esrar, 9 kök kenevir bitkisi ve iklimlendirme sistemi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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