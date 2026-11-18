Samsun Valiliği, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Samsun ziyareti kapsamında "25 bin 212 liralık" terlik alındığı yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan tutarın bir çift terlik için değil, 30'u aşkın misafirin ağırlandığı günübirlik ziyaretin toplam ağırlama giderleri olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Samsun'daki bazı yatırım çalışmalarını yerinde incelemek üzere 9 Ekim'de kenti ziyaret ettiği hatırlatılan açıklamada, "Sayın İçişleri Bakanımız, Sayın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız, il milletvekillerimiz ve diğer yetkililerin Samsun'daki bazı yatırım çalışmalarını yerinde incelemek üzere gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında yapılan masrafların tamamı olan miktar Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) yanlışlıkla tek bir alım gibi kaydedilmiştir. Bahsi geçen miktar, toplamda 30'u aşkın misafirin ağırlandığı günübirlik ziyaret kapsamında yapılan ağırlama masrafından başka bir şey değildir." ifadelerine yer verildi.