Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Meclisi’nin Kasım ayı toplantısında 35 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Maddelerin 13'ü oy çokluğuyla, 22'si ise oy birliğiyle kabul edildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı kapanış toplantısı, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında meclis binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, belediyenin çeşitli daire başkanlıklarından gelen 35 gündem maddesi ele alındı.

Görüşülen maddeler arasında Samsun Batı Çevre Yolu Projesi kapsamında güzergâh üzerinde bulunan mera niteliğindeki taşınmazların durumuna ilişkin düzenleme, tramvay araçlarının envantere alınması ve işletilmek üzere ilgili şirkete tahsis edilmesi, tramvay yedek parça alımları için 500 bin Euro ve diğer ticari mal alımları için 15 milyon TL kredi ve gayrinakdi borçlanma yetkisi verilmesi, Samsun Kenevir Müzesi ile İstiklal Madalyası Müzesi kurulmasına yönelik işlemler yer aldı.

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Mecliste ayrıca Atakum, İlkadım, Bafra, Havza, Terme, Vezirköprü, 19 Mayıs, Salıpazarı, Ayvacık ve Tekkeköy ilçelerini ilgilendiren imar planı değişiklikleri de görüşüldü.

Gündemin 33'üncü maddesinde, belediyenin hayata geçirmeyi planladığı projelere kaynak sağlamak amacıyla mülkiyeti belediyeye ait 3 arsanın satışına ilişkin Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi teklifi ele alındı. İlkadım ilçesinde konut alanının dini tesis alanına dönüştürülmesini içeren madde ile Atakum ilçesindeki imar planı değişikliğine ilişkin madde de mecliste görüşülen konular arasında yer aldı.