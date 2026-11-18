Atakum ilçesinde özel eğitim merkezinde öğretmen olarak görev yapan Derya Canan Akalın için Atakum ilçesindeki Türkiş Camii'nde bugün öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Akalın'ın cenazesi, namazın ardından Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yaklaşık 6 yıl önce kanser hastalığına yakalanan ve bir süre tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan Derya Canan Akalın'ın hastalığı, karaciğerine sıçradı. Geçen cumartesi günü hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Akalın, yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

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