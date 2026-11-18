Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Bahattin Özdoğan, İlyas Pars ve Altay Kayaalp, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.