Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, kasık fıtığının kendiliğinden iyileşmediğini belirterek, tedavi kararının fıtığın büyüklüğü, hastanın şikâyetleri ve muayene bulgularına göre verilmesi gerektiğini bildirdi.

Kasık bölgesinde şişlik, ağrı ve hareket sırasında rahatsızlık gibi belirtilerle ortaya çıkabilen kasık fıtığı, günlük yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. İlerleyen vakalarda fıtığın sıkışması ciddi sağlık sorunlarına yol açabilirken, ani ağrı, şişliğin içeri itilememesi, bulantı, kusma veya karın ağrısı görülmesi durumunda acil tıbbi değerlendirme gerekiyor.

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, kasık fıtığının karın duvarındaki zayıf bir noktadan karın içindeki yağ dokusunun veya bağırsakların dışarı çıkmasıyla oluştuğunu belirtti.

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Hastalarda genellikle kasık bölgesinde şişlik, ağrı, baskı hissi ve hareket sırasında rahatsızlık görüldüğünü aktaran Ocak, şişliğin ayakta dururken, öksürürken veya ağır kaldırırken belirginleşebildiğini, sırt üstü yatıldığında ise küçülebildiğini ya da kaybolabildiğini ifade etti.

Kasık fıtığının kendiliğinden iyileşmediğini ancak her hastada hemen ameliyat kararı verilmesinin gerekmediğini vurgulayan Ocak, tedavi planının hastanın şikâyetleri ve muayene sonuçları doğrultusunda oluşturulduğunu kaydetti.

Ocak, büyüyen, ağrıya neden olan veya günlük yaşamı kısıtlayan fıtıklarda cerrahi tedavinin gündeme geldiğini, bazı hastalarda ise doktor kontrolünde takip seçeneğinin değerlendirilebildiğini belirtti.

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Kadınlarda kasık fıtığı değerlendirmesi önem taşıyor

Kadınlarda kasık bölgesindeki fıtıkların daha dikkatli değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Ocak, kadınlarda femoral fıtık görülme ihtimalinin erkeklere göre daha yüksek olduğunu bildirdi. Femoral fıtıkların sıkışma ve boğulma açısından daha fazla risk taşıyabildiğini belirten Ocak, bu nedenle kadınlarda kasık bölgesinde şişlik veya ağrı görüldüğünde cerrahi değerlendirmenin geciktirilmemesi gerektiğini ifade etti. Ağır kaldırma, kronik öksürük, zorlanma ve karın içi basıncını artıran durumların kasık fıtığının belirginleşmesine neden olabileceğini aktaran Ocak, fıtığın büyümesi, ağrı oluşturması veya şikâyetlerin artması halinde genel cerrahi uzmanına başvurulmasını önerdi.

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Ocak, kasık bölgesindeki şişliğin aniden ağrılı hale gelmesi, içeri itilememesi, bulantı, kusma veya karın ağrısının eşlik etmesi durumunda ise vakit kaybetmeden acil tıbbi değerlendirme yapılması gerektiğini kaydetti.