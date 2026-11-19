Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceden belirlenen adreslere sabahın erken saatlerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik Ankara merkezli çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Samsun'da da örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

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