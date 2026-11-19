Samsun'da kışlık sebzeler arasında önemli bir yere sahip olan pırasanın hasadı başladı. 5 bin 400 dekar alanda 19 bin tonun üzerinde üretim yapılan Samsun, pırasa üretiminde Türkiye genelinde ikinci sırada yer alırken, üretimin yüzde 84'ünü Bafra ilçesi karşılıyor.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kentin verimli tarım arazileri, uygun iklim koşulları ve sulama imkânları sayesinde Türkiye'nin önemli sebze üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Bafra'da hasadı yerinde inceleyen Müdür Yılmaz, özellikle Bafra ve Çarşamba ovalarının üretim potansiyeline dikkat çekerek, yazlık sebzelerin yanı sıra kışlık sebze yetiştiriciliğinin de Samsun tarımında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

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Pırasa üretiminde Türkiye ikincisi

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Türkiye'de 2025 üretim sezonunda 48 bin 300 dekar alanda 145 bin 800 ton pırasa üretimi gerçekleştirildi. Samsun ise 5 bin 400 dekar alanda 19 bin tonun üzerinde üretimle Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldı. Kentteki pırasa üretiminin yaklaşık 16 bin tonu Bafra ilçesinde gerçekleştirildi. Böylece il genelindeki üretimin yüzde 84'ü Bafra'dan karşılandı.

Hasat sezonu mart ayına kadar sürecek

Samsun'da pırasa yetiştiriciliği mart ayında tohumların fide yetiştirme tavalarına ekilmesiyle başlıyor. Ekimden 5070 gün sonra dikime hazır hale gelen fideler, mayıs ayının sonundan temmuz ayının ortasına kadar tarlalara dikiliyor. Dekara ortalama 5060 bin bitki dikimi yapılırken hasat dönemi eylül ayının sonundan mart ayının sonuna kadar devam ediyor. Kentte başlayan pırasa hasadının önümüzdeki aylarda da sürmesi bekleniyor.

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Kışlık sebze üretiminin yüzde 39,7'si Samsun'dan

Samsun'da yıllık yaklaşık 94 bin dekar alanda kışlık sebze yetiştiriciliği yapılıyor ve 422 bin tonun üzerinde ürün elde ediliyor. Türkiye'deki toplam kışlık sebze üretiminin yüzde 39,7'sini karşılayan Samsun, beyaz ve kırmızı lahana üretiminde Türkiye birincisi, karnabahar, pırasa ve turp üretiminde ikinci, brokoli üretiminde ise üçüncü sırada bulunuyor.