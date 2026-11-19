İl Emniyet Müdürlüğü Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Mevlana Mahallesi'nde V. D. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 170 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, Narkotik Grup Amirliğindeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şahıs, Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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