Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bir yandan yıkım çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan yeni yapıların inşasına devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde güvenli ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmak amacıyla yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İlkadım ilçesinin 5 mahallesini kapsayan Kadıköy Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yıkım, yapım ve hazırlık çalışmaları eş zamanlı olarak ilerliyor. Anadolu, Zeytinlik, Kadıköy, Kökçüoğlu ve Hastanebaşı Mahallelerini kapsayan, yaklaşık 79,53 hektarlık alanda yürütülen proje, toplam 5 etap olarak planlandı. Proje tamamlandığında bin 925 konut ve 179 ticari birim olmak üzere toplam 2 bin 104 bağımsız bölüm hayata geçirilecek. Kadıköy Kentsel Dönüşüm Projesi’nde vatandaşların sürece aktif katılımını sağlamak ve hak sahiplerinin taleplerini değerlendirmek amacıyla birebir bilgilendirme ve uzlaşma görüşmeleri gerçekleştirildi. Yürütülen görüşmeler sonucunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü etaplarda yüzde 100 uzlaşma sağlanırken beşinci etapta bu oran yüzde 89’a ulaştı. Beşinci etaptaki hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri devam ediyor.

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Birinci etapta 421 bağımsız bölüm inşa ediliyor

Yüzde 100 uzlaşmanın sağlandığı birinci etapta inşaat çalışmaları başladı. Toplam 10 bin 500 metrekarelik alanda yürütülen çalışmalarda zemin iyileştirme ve kaba inşaat imalatları eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Birinci etap kapsamında 26 bin 700 metrekare inşaat alanına sahip 381 konut ile bin 165 metrekare inşaat alanına sahip 40 ticari birim olmak üzere toplam 421 bağımsız bölüm inşa ediliyor.

İkinci ve üçüncü etapta 193 bağımsız bölümün yıkımı tamamlandı

Projenin ikinci ve üçüncü etaplarında yıkım çalışmaları ile yeni yapıların inşasına yönelik hazırlıklar birlikte yürütülüyor. İkinci etapta yaklaşık 8 bin 681, üçüncü etapta ise 7 bin 616 metrekarelik alanı kapsayan çalışmalar doğrultusunda toplam 193 bağımsız bölümün yıkımı gerçekleştirildi. Öte yandan bu etapların yapım sürecine ilişkin ihale hazırlıkları tamamlanarak ihale ilanına çıkıldı. Gerçekleştirilecek ihale kapsamında toplam 613 konut ve 53 ticari birim olmak üzere 666 bağımsız bölümün inşa edilmesi öngörülüyor.

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Dördüncü ve beşinci etapta süreç devam ediyor

Kadıköy Kentsel Dönüşüm Projesi’nin dördüncü ve beşinci etaplarında da çalışmalar diğer etaplarla koordineli şekilde yürütülüyor. Uzlaşma süreçleri ve uygulama hazırlıkları doğrultusunda yıkım ve yapım aşamalarına yönelik planlamalar sürdürülüyor. Böylece projenin tüm etaplarında dönüşümün planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi hedefleniyor.

"Çalışmalarımızla bölgenin geleceğini şekillendiriyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun’umuzun daha sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir kent geleceği için kentsel dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Riskli ve sağlıksız yapıların yerine; modern, dayanıklı ve şehir hayatına değer katan yaşam alanları kazandırmayı hedefliyoruz. Kadıköy Mahallesi’nde hayata geçirdiğimiz Kentsel Dönüşüm Projemiz de bu anlayışımızın önemli adımlarından birini oluşturuyor. Kadıköy Kentsel Dönüşüm Projesi’nde birinci etapta yükselen yeni yapılar, ikinci ve üçüncü etaplarda devam eden yıkım ve ihale süreçleri, diğer etaplarda sürdürülen hazırlıklarla bölgenin geleceği adım adım şekilleniyor. Kentsel Dönüşüm çalışmalarımızla bugünün ihtiyaçlarına çözüm bulmanın yanı sıra Samsun’umuzun yarınlarına da yatırım yapıyoruz" diye konuştu.