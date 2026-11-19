Samsun'un Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Ara Tatil Eğitim Programı’nda çocuklar ve gençler, bilim ve teknolojinin heyecanlandıran yolculuğunda bir araya geliyor.

Canik Belediyesi, tatil dönemlerinde gerçekleştirdiği yapay zekâ, bilim ve teknoloji etkinlikleriyle farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Ara tatil döneminde çocukların ve gençlerin, deney çalışmaları ve gözlem aktiviteleri ile yapay zekâ, yazılım ve robotik kodlama eğitimleriyle buluştuğu "Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Ara Tatil Eğitim Programı" heyecan ve sevinç dolu anlara sahne oluyor. Eğitime katılan gençlerin ve çocukların 10 farklı atölye ve keşif alanlarında yeteneklerini keşfettiği programda, ayrıca bilim söyleşileri de gerçekleştiriliyor. Gençlerin ve çocukların aileleriyle birlikte eğitim programına yoğun ilgiyle katıldığını aktaran Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik'te bilim ve teknolojideki yetkinlikleriyle örnek olan nesiller yetiştiriyoruz" dedi.

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"Bilimde ileriyi hedefleyen nesiller için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"

Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Ara Tatil Eğitim Programı'nda ayrıca Milli Teknoloji Hamlesi ideali farkındalık etkinlikleri ve bilim söyleşileri de gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Sandıkçı, "Canik'imizde sürdürdüğümüz bilim ve teknoloji seferberliğiyle çocuklarımızı ve gençlerimizi yenilikçi teknolojiler ve bilimsel etkinliklerle buluşturuyor, onları yapay zekâ araçlarıyla tanıştırıyoruz. Belediyemiz Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde gerçekleştirdiğimiz ara tatil eğitim programında çocuklarımızın ve gençlerimizin bu alanlara yönelik ilgilerini artırmaları ve yeteneklerini keşfetmelerine imkân sunuyoruz. Eğitsel ve eğlenceli aktivitelerle çeşitlendirdiğimiz programımızda ayrıca savunma sanayi alanı başta olmak üzere yerli ve millî eserlerimizi gençlerimize aktarıyor, Milli Teknoloji Hamlesi konusunda farkındalık oluşturuyoruz. Bilimde ileriyi hedefleyen, teknolojiyi üreten nesiller için kararlılıkla çalışmaya ve yeni projeleri uygulamaya almaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.