Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, Galatasaray'ı şaşırtarak kompakt bir oyun oynayacaklarını söyledi.

Bjelica, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 12. haftada deplasmanda oynayacakları Galatasaray müsabakasını değerlendirdi.

Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak oyuncularının çok agresif bir şekilde oynamalarını isteyen Bjelica, "Galatasaray karşısında sahanın her alanını en doğru şekilde daraltmamız gerekiyor ve kompakt bir şekilde oynamamız gerekiyor. Galatasaray'ın oynamış olduğu son karşılaşmalara baktığımızda Samsunspor seviyesinde olan takımlara karşı özellikle çok zorlandıklarını gördük. Sahada yapmak istediklerimizi ortaya koyarak rakibimizi şaşırtmak ve kompakt bir şekilde oynamak istiyoruz. Fırsatları yakaladığımızda da kontratağa çıkacağımızı düşünüyorum." dedi.

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RAMS Park'ın zemini nedeniyle karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olmasına da değinen Bjelica, "Rakibimiz de aslında kısmen deplasmanda oynayacak. Kendi evinde oynamayacak. Onlar adına da açıkçası bir deplasman sayılabilir diyebiliriz. Çünkü 50 binden fazla taraftarın önünde oynamayacaklar. Bu anlamda belki bizim adımıza bir avantaj olabilir. Ama Başakşehir'in sahası, zemini çok iyi, özellikle kaliteli oyunculara ve kaliteli takımlara sahip olan takımların özellikle pas oyunu oynamasına elverişli bir zemin olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda da Galatasaray'ın bizden daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ama bizler de elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koymaya çalışacağız. Çok iyi bir performans göstermek ve rakibimizi de dediğim gibi şaşırtmak istiyoruz ve iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum açıkçası." ifadelerini kullandı.

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Hırvat teknik adam, Galatasaray'da sakat oyuncuların fazla olmasının kendileri adına avantaj olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bizim adımıza bir avantaj elbette olabilir. Sonuç olarak çok önemli, çok iyi oyunculardan bahsediyoruz. Özellikle oynamış oldukları son maçlarda çok iyi performans gösteren oyunculardan bahsediyoruz. Ama Galatasaray'a baktığımızda çok geniş bir kadroya sahip bir takımdan bahsediyoruz. Eminim onların yerine oynayacak olan oyuncular da çok iyi bir performans gösterip takımda oynamayı hak ettiklerini göstermeye çalışacaklardır. Bu anlamda avantaj mı avantaj değil mi ona elbette ki karşılaşmada bakacağız. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın halihazırda zaten çok geniş bir kadrosu var. Oynayanlar da ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır."

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Takımın gelişimini sürdürdüğüne dikkati çeken Bjelica, "Hemen hemen her şeyi geliştirmemiz gerekiyor. Tabii sonuç olarak biz geleli sadece bir ay kadar bir süre oldu. Yeterli bir süre değil. Takımdan istediğimiz şeyler zaman alabilir. İçinde bulunmuş olduğumuz durum da zaten biliyorsunuz zor bir durum. Olabildiğince puan ve puanlar kazanmak istiyoruz. Eminim ilerleyen zamanlarda hem taktik hem teknik hem de fiziksel anlamda takımın geliştireceği birçok şey olacaktır. Eminim ilerleyen haftalarda bunların hepsini geliştireceğimizi söyleyebiliriz. Ben olabildiğince takımı ve oyuncuları tanımaya da çalışıyorum. Oynadıklarında nasıl reaksiyon gösterdiklerini, oynamadıklarında oyuncuların nasıl reaksiyon gösterdiklerini anlamaya çalışıyorum. Bazı oyuncularımız mesela önceki haftalara nazaran çok daha iyi bir performans gösteriyorlar antrenmanlarda. Şunu da net bir şekilde söyleyebilirim, takımın tamamı kendini işine, antrenmanlara ve maçlara vermiş durumda. Bu antrenmanlarda yaptıklarımızın inşallah meyvesini almaya başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Nenad Bjelica, Galatasaray karşısında sadece sakatlığı bulunan Celil Yüksel'in olmayacağını dile getirdi.