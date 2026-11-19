Samsun'un Ladik ilçesinde hayvancılığı desteklemek ve üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayvan pazarı, küçük ölçekli ahırlar ve kesimhaneyi kapsayan üç etaplı proje yürütülüyor.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, 2023 yılında göreve geldikten sonra ilçenin ihtiyaçlarını değerlendirdiklerinde hayvancılığın öncelikli alanlardan biri olduğunu belirleyerek, bu alandaki eksiklikleri gidermek amacıyla hayvan pazarı projesini geliştirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 9 bin metrekarelik alanda kurulan kapalı hayvan pazarının iki yıldır hizmet verdiğini aktaran belediye başkanı, projenin diğer etaplarına ilişkin çalışmaları da sürdürdüklerini ifade etti.

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Hayvan pazarının üreticilere uygun koşullarda satış imkanı sunduğunu belirten Topal, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 yıldır burada hayvan pazarımız hizmet veriyor. Üreticilerimiz kapalı alanda hayvanlarını pazarlıyor. Sıcak günlerde veya yağışlı havalarda vatandaşlarımızı ve hayvanlarımızı koruma noktasında çok güzel bir hizmet yaptığımızı düşünüyoruz. İkinci etap olarak şu anda çevre ihata duvarlarını yapıyoruz. Burada idari binamızı, bekleme salonunu ve yıkama alanlarını oluşturmak istiyoruz. Ayrıca 18 dönümlük bir yer var. Burada 30 ve 50 başlık hayvan ahırları yapmayı hedefliyoruz. Bunları üreticilerimize gerekirse kiralayacağız veya satacağız. Ladik'te yaklaşık 10 bine yakın büyükbaş hayvan, 20 binin üzerinde de küçükbaş hayvan var. Hayvancılık ilçemizin en büyük geçim kaynaklarından biri. Üreticilerimize destek olmak ve hayvancılığı teşvik etmek amacıyla bu hizmeti sunmak istiyoruz. Üçüncü etapta da bir kesimhane oluşturmayı düşünüyoruz. Bölgede küçük ölçekli bir hayvancılık merkezi oluşturmak istiyoruz."