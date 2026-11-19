Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, "Samsunspor, bulunduğu durumu kesinlikle hak etmiyor, bundan biz de mutsuzuz." dedi.

Bilen, futbol direktörü Fuat Çapa, icra kurulu üyeleri, ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Basın mensupları ile her ay bilgilendirme toplantısı yaptıklarını hatırlatan Bilen, "Takımımız milli aradan sonra cumartesi günü Galatasaray'la ile deplasmanda zor bir mücadele yapacak. Milli takımdan dönen oyuncularımızla birlikte, bugün ve yarın tam takım halinde çalışma fırsatımız olacak. İnşallah Konyaspor maçından elde ettiğimiz kazanım ve moral, motivasyonla Galatasaray maçından da puan ya da puanlarla ayrılmak için mücadele edeceğimize inanıyoruz. Bu konuda teknik ekibimize ve futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz." diye konuştu.

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Bilen, takımın ligde bulunduğu durum hakkında ise şu değerlendirmede bulundu:

"Zaten hep söylemeye çalıştığımız Samsunspor şu an bulunduğu yeri kesinlikle hak etmiyor, bundan biz de mutsuzuz. Oyuncu kardeşlerimiz de mutsuz, camiamız da mutsuz. Ama inanıyoruz ki el birliğiyle takım halinde ve 'biz bize yeteriz' mottomuzun ışığında bu günleri de atlatacağız. Devre arasına kadar alabildiğimiz puanları maksimum almaya çalışacağız. En azından evimizde oynayacağımız zorlu maçları kazanacağımızı düşünüyoruz. Devre arasında da başkanımızın ifade ettiği gibi eksik mevkilere ya da takviye edilmesi gereken bölgelere gerekli takviyeler yapılmak suretiyle camiamızın özlemini duyduğu, mücadele eden, kazanan, üst sıraları zorlayan bir Samsunspor'u ortaya çıkaracağımıza da inanıyorum."