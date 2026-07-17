Samsun'da bir kişinin binadan düşerek ölmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişinin binanın 4'üncü katından düşerek ölmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.



İshaklı Mahallesi'nde bulunan bir binanın 4'üncü katında yaşayan Sibel Dilmen (28), pencereden düştü.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilmen, sevk edildiği Samsun Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili olarak savcılık talimatıyla Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İ.K, F.E, İ.E, D.Ş, H.M, N.D. ve H.G'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K. ve F.E. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







