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        Samsunspor'da 1. etap kamp dönemi sona erdi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un 1. etap kamp çalışmaları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 18:49 Güncelleme:
        Samsunspor'da 1. etap kamp dönemi sona erdi

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un 1. etap kamp çalışmaları sona erdi.

        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştiren antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ön koşu çalışması yapan futbolcular, günü yenilenme idmanıyla tamamladı.

        Karadeniz ekibi, 2026-2027 sezonu hazırlıklarının ilk etabını Samsun'da sona erdirdi.

        İki gün tatil yapacak kırmızı-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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