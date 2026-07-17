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        Samsun'da bahçede yaktığı ateşin içinde kalan kişi öldü

        Samsun'un Terme ilçesinde fındık bahçesinde yaktığı ateşin içinde kalan kişi, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Samsun'da bahçede yaktığı ateşin içinde kalan kişi öldü

        Samsun'un Terme ilçesinde fındık bahçesinde yaktığı ateşin içinde kalan kişi, yaşamını yitirdi.

        Köybucağı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kendisine ait fındık tarlasına giden Y.A. (67), temizlik yapmak amacıyla kuru otları yaktı.

        Y.A. yayılan alevlerin içinde kaldı. ​İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Y.A'nın hayatını kaybettiğini belirlendi.

        Y.A'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.



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