Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakum ilçesinde takip edilen aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada bagajda boya kutusuna gizlenmiş 2 bin 559 sentetik ecza hapı ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Atakum ilçesinde belirlenen bir ikamete düzenlenen operasyonda da arama yapan ekipler, 1233 sentetik ecza hapı buldu. Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmaya götürüldü.

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