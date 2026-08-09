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        Samsun'da bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi

        Samsun'un Canik ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Trabzon'da yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 13:22 Güncelleme:
        Samsun'da bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi

        Samsun'un Canik ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla Trabzon'da yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

        İlçede kağıt toplayıcılığıyla geçimini sağlayan Necmettin Uzun'un (70) evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan katil zanlısı E.B'nin (59) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

        Kağıt toplayarak geçimini sağlayan Uzun'un bıçaklanarak evinde yaşamını yitirmesiyle ilgili çalışma sonucu katil zanlısı E.B, dün Trabzon'da yakalanmıştı. Zanlının çeşitli illerde işlediği suçlar nedeniyle çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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