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        Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, alacak verecek meselesinden dolayı aralarından husumet bulunan iş insanları T.F. (65) ile K.S. (59), Kirazlık Mahallesi'nde orman ürünleri satışı yapılan iş yerinde karşılaştı.

        Tartışmaya başlayan taraflardan T.F. yanında bulunan tabancayla ateş ederek K.S'yi diz altından yaraladı.

        İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, şüpheliyi olayda kullandığı tabancayla yakaladı. Zanlı, emniyete götürüldü.



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