Samsun'da devrilen traktörden atlayan sürücü yaralandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yoldan çıkan traktörden atlayan sürücü yaralandı.
Giriş: 09.07.2026 - 13:51 Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yoldan çıkan traktörden atlayan sürücü yaralandı.
A.D. idaresindeki 55 VA 204 plakalı kereste yüklü traktör, Çınaralan Mahallesi'nde yoldan çıkarak devrildi.
Yol kenarındaki yeşillik alana yuvarlanan traktörden atlayan sürücü hafif yaralandı.
Kazada traktör kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ