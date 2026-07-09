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        Samsun'da devrilen biçerdöverin operatörü yaralandı

        Samsun'un Havza ilçesinde arazide devrilen biçerdöverin operatörü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 13:50 Güncelleme:
        Samsun'da devrilen biçerdöverin operatörü yaralandı

        Samsun'un Havza ilçesinde arazide devrilen biçerdöverin operatörü yaralandı.

        Yeni Mescit Mahallesi Pınarçay yolu üzerinde tarlada hububat hasadı yapan Haydar Kadir Karabudak idaresindeki biçerdöver, devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Biçerdöverde sıkışan Karabudak, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı.


        Karabudak, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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