Samsun'da devrilen biçerdöverin operatörü yaralandı
Samsun'un Havza ilçesinde arazide devrilen biçerdöverin operatörü yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde arazide devrilen biçerdöverin operatörü yaralandı.
Yeni Mescit Mahallesi Pınarçay yolu üzerinde tarlada hububat hasadı yapan Haydar Kadir Karabudak idaresindeki biçerdöver, devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Biçerdöverde sıkışan Karabudak, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı.
Karabudak, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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